Изменены правила, регулирующие работу ИСИ со стрессовыми активами банков

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) одобрила изменения в нормативные акты, регулирующие работу институтов совместного инвестирования (ИСИ) со стрессовыми активами банков, сообщили в пресс-службе комиссии.

Как отметили в НКЦБФР, соответствующие изменения будут внесены в Положение о составе и структуре активов институтов совместного инвестирования, Положение о порядке определения стоимости чистых активов институтов совместного инвестирования (паевых и корпоративных инвестиционных фондов), а также Положение о порядке прекращения корпоративного инвестиционного фонда и расчетов с его акционерами при ликвидации.

По словам директора департамента общего инвестирования и регулирования деятельности институциональных инвесторов НКЦБФР Оксаны Симоненко, среди основных изменений в упомянутых документах, в частности - требование, исключающее безусловное списание задолженности по привлеченным в состав активов фондов долговым обязательствам в форме прав требования, и требование, по которому переоценка стоимости права требования по кредитным договорам в составе активов венчурного ИСИ осуществляется с учетом рекомендаций НБУ

«Данные изменения в нормативные акты - это первый шаг регулятора к реализации проекта по работе институтов совместного инвестирования со стрессовыми активами банков. Так, соответствующие изменения будут внесены в три документа комиссии, и они предоставят возможность НКЦБФР повысить контроль за работой ИСИ с проблемными активами банков», - отметила О.Симоненко.

В ближайшее время документ будет обнародован на официальном сайте комиссии, а также будет направлен на согласование в профильных министерств и ведомств.