За использование полигона “Нитка" Россия впервые рассчиталась с Украиной "наличкой"

Министерство обороны Российской Федерации рассчиталось с Министерством обороны Украины за использование полигона взлетно-посадочных систем “Нитка”, расположенного в Крыму.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и связей со СМИ Минобороны Украины, впервые, начиная с 2006 года, оплата осуществлена денежными средствами.

Так, на выполнение Соглашения между правительствами Украины и РФ об использовании полигона “Нитка”, подписанного 7 февраля 1997 года в Киеве, и Протокола согласования фактической стоимости взаимных услуг (обязательств) между украинской и российской сторонами по использованию указанного полигона в 2007 и 2010 годах в интересах морской авиации ВМФ Российской Федерации, подписанного 8-9 июня 2012 года, российская сторона перечислила на валютный счет Министерства обороны Украины 1 373 809,15 долларов США, говорится в сообщении.

Средства, полученные от российской стороны за использование полигона “Нитка”, будут проконвертированы в национальную валюту и направлены на ремонт и восстановление военной техники и вооружения украинской армии и сил флота, подчеркнули в Минобороны.

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