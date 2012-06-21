Кабмин предлагает назначить Порошенко членом Совета управляющих во Всемирном банке

Кабинет министров Украины предлагает главе государства назначить министра экономического развития и торговли Петра Порошенко управляющим от Украины – членом Совета управляющих во Всемирном банке.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, соответствующий проект Указа Президента Украины, подготовленный Минэкономразвития, одобрен на заседании Кабинета министров 20 июня.

Напомним, что в соответствии с положением о Министерстве экономического развития и торговли Украины, Минэкономразвития: формирует и обеспечивает реализацию государственной политики в сфере сотрудничества с международными финансовыми организациями; координирует работу, связанную с инициацией, подготовкой и реализацией проектов экономического и социального развития Украины, которые поддерживаются МФО (Всемирный банк, ЕБРР, Европейский инвестиционных банк); осуществляет организационное и аналитическое обеспечение деятельности управляющего от Украины – члена Совета управляющих Всемирного банка; формирует и реализует государственную политику в сфере государственных закупок.