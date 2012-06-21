75% обращений на линию «Пульс налоговой» обрабатываются в течение суток — ГНСУ

75% обращений на линию «Пульс налоговой» обрабатываются в течение одних суток, остальные — не дольше двух суток, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ).

Как отметил председатель ГНСУ Александр Клименко, обработка обращения в течение одних суток после поступления на горячую линию «Пульс налоговой» предусматривает полное решение проблемы налогоплательщика.

Всего сервисом «Пульс налоговой» воспользовались более 8,5 тыс. плательщиков. Самой большой популярностью этот сервис пользуется в Киеве, Днепропетровской и Харьковской областях.