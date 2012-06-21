Бизнес недоволен решением проблемы перенесения убытков на последующие периоды, зафиксированным в изменениях в Налоговый кодекс, которые вступают в силу с 1 июля, сообщили УНИАН в Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА).

В частности, ассоциация обратилась к Президенту Украины Виктору Януковичу с просьбой ветировать принятый парламентом закон №9661-д «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования некоторых налоговых норм».

Соответствующий закон имел целью, среди прочего, урегулирование одного из проблемных вопросов налогового законодательства - учет убытков прошлых периодов в налоговом учете налогоплательщиков.

«Недавно принятый закон №9661-д четко не урегулировал вопросы учета убытков прошлых периодов при определении налогооблагаемой прибыли, а порой даже ухудшил ситуацию. Во-первых, закон оставил без изменений норму Налогового кодекса, которую налоговые органы использовали для обоснования якобы существующих ограничений на перенос убытков на будущие периоды. Следовательно, уже известный повод для споров между налогоплательщиками и контролирующими органами не устранен», - отмечается в сообщении Европейской Бизнес Ассоциации.

Во-вторых, закон ввел существенные ограничения на перенос убытков для предприятий с доходом за 2011 год 1 млн грн и более. Такие предприятия смогут ежегодно включать в расходы сумму, которая не будет превышать 25% убытков, накопленных на 1 января 2012 года. При этом из закона следует, что предприятия, у которых останется непогашенная сумма убытков за 2010 год и за 2011 год, полностью потеряют право на дальнейший учет этих убытков по результатам 2015 года, что значительно ухудшит условия ведения бизнеса.

В-третьих, нормы закона планируется применять по результатам первого полугодия 2012 года - следовательно, фактически закон будет иметь обратное действие, что может повлечь пересмотр налоговых результатов деятельности налогоплательщиков за 1-й квартал 2012 года.

Закон также не учитывает такие довольно типичные ситуации, как, например, предоставление украинским компаниям в первом квартале безвозвратной финансовой помощи от иностранных учредителей. «Следовательно, операция по получению финансовой помощи, проведенная в I квартале 2012 года, когда ограничение на перенос убытков еще не действовало, не должна была приводить к уплате налога при наличии достаточной суммы ущерба. Однако согласно новым положениям закона компании, которые получили безвозвратную помощь в I квартале 2012 года, будут включать ее в состав дохода в полном объеме, но смогут включить лишь 25% убытков прошлых лет в отчетности за первое полугодие 2012 года, что приведет к необходимости пересмотреть размер налоговых обязательств», - говорят в ЕБА.

Кроме того, нормы нового закона идут вразрез правилам переноса убытков, изложенным в законе Украины № 334/94-ВР «О налогообложении прибыли предприятий» от 28 декабря 1994 года. Это создает новую потенциальную проблему, ведь различия в нормах законов делают невозможным включение отрицательного значения за 2009 год в состав расходов вообще.