Госзембанк будет создан как отдельное финучреждение. Ставка по кредитам - 8-9% годовых

Государственный земельный банк, создание которого предусмотрено законопроектом «О рынке земель», будет создан как отдельное финансово-кредитное учреждение, а не на базе другого банка, как планировалось ранее.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава Государственного агентства земельных ресурсов Сергей Тимченко сегодня на пресс-конференции.

По его словам, Кабинет министров, Национальный банк Украины, а также Национальная академия аграрных наук Украины в ближайшее время представят пошаговый план действий по созданию Госзембанка.

С. Тимченко отметил, что концепция создания банка предполагает развитие земельных территорий, консолидацию земель сельскохозяйственного назначения, управление землями госсобственности, обеспечение продовольственной безопасности страны, а также выдачу дешевых кредитов мелким и средним сельхозпроизводителям под залог земли.

Глава агентства уточнил, что банк будет предоставлять кредиты под 8-9% годовых под залог земли для собственников или под залог права аренды земли для арендаторов.

По оценкам Госземагентства, такие кредиты дадут возможность сельхозпроизводителям за 2-3 года обновить свое материальное обеспечение, а потом за 5 лет на 15% увеличивать производство.

По словам руководителя ведомства, уставным фондом банка станет вся сельскохозяйственная земля государственной собственности — около 10 млн га.

С. Тимченко сообщил, что банк начнет работу после введения сельхозземель в оборот, после принятия закона о рынке земель.

По его ожиданиям, закон о рынке земель будет принят в целом после парламентских выборов новым составом парламента в текущем году.

Глава ведомства напомнил, что на создание Госзембанка в текущем году в госбюджете предусмотрено 120 млн грн.

В свою очередь финансовый директор Государственной земельной службы и земельного банка Королевства Нидерландов Питер Ван Дер Ягт отметил, что по инициативе С. Тимченко была создана международная экспертная группа из ведущих специалистов Евросоюза в земельной сфере для помощи в завершении земельной реформы в Украине.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2011 года Минагропрод совместно с Национальным банком Украины создали рабочую группу по созданию Государственного земельного (ипотечного) банка. Главной целью создания Государственного земельного (ипотечного) банка является формирование системы долгосрочного ипотечного кредитования аграриев для технического и технологического переоснащения сельскохозяйственного производства.

Планируется, что банк будет выдавать кредиты под не более 8% годовых малому и среднему бизнесу для покупки сельхозземель, а также беспроцентные кредиты на проекты, в которых заинтересовано государство.