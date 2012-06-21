Минфин выплатил по ОВГЗ 1,075 млрд грн

Министерство финансов Украины 20 июня осуществило выплату по облигациям внутреннего государственного займа на 1,075 млрд грн.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно информации Государственной казначейской службы, по состоянию на 18 июня 2012 г. расходы по обслуживанию государственного долга составляли 10,748 млрд грн (по внутреннему государственному долгу — 7,213 млрд грн, по внешнему — 3,535 млрд грн).

На эту же дату расходы по погашению государственного долга составляют 26,851 млрд грн (в т.ч. по внутреннему государственному долгу — 17,242 млрд грн, по внешнему — 9,609 млрд грн).

По состоянию на 20 июня т.г. объем привлеченных путем заимствования средств составил 40,319 млрд грн.