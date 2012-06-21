“ПриватБанк” увеличил уставный капитал на 10% - до 14,898 млрд грн

“ПриватБанк” (Днепропетровск) увеличил уставный капитал на 10% - до 14,898 млрд грн. Об этом говорится в сообщении банка, переданном УНИАН.

Согласно предоставленной информации, 20 июня банк провел регистрацию новой редакции своего Устава. Изменения внесены в связи с увеличением уставного капитала банка на 1,352 млрд грн (новый уставный капитал — 14,898 млрд грн, новая номинальная стоимость одной акции - 230,45 грн, количество акций не изменилось - 64645500 штук).

Как сообщал УНИАН, 12 апреля т.г. акционеры «ПриватБанк» приняли решение не выплачивать дивиденды за 2011 год и направить 95% прибыли, которая составила 1,426 млрд грн, на увеличение уставного капитала путем увеличения стоимости акций банка на 20,92 грн до 230,45 грн за одну акцию.

Справка УНИАН. ПАО КБ «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) основано в 1992 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Банк в I квартале 2012 года получил чистую прибыль 267,011 млн грн.

Активы банка на 1 апреля 2012 года составили 153,655 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 105,936 млрд грн, обязательства - 136,649 млрд грн, уставный капитал - 13,545 млрд грн, собственный капитал - 17,006 млрд грн.

Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов владеют по 33,7545% акций «ПриватБанка», кипрская Triantal Investments Ltd. - 24,99%.