Украинская сборная на Евро-2012 заработала 10 млн. евро

14:43, 21 июня 2012
Финансы
5

За участие в чемпионате Европы сборная Украины заработала для национальной Федерации футбола 10 млн. евро.

Об этом сообщает Информационный центр Украина-2012.

Согласно сообщению, это – чуть больше 5 процентов от 196 млн. евро премиальных, которые выделил УЕФА на всех участников Евро-2012.

Деньги украинская команда заработала таким образом: 8 млн. евро составил бонус для каждой сборной, принимающей участие в турнире, 1 млн заработали за победу над сборной Швеции, еще 1 млн – за третье место в группе D. Могло, конечно, быть больше, но минимум ничью, а с ней 500 тыс. евро не позволила получить ошибка венгерской бригады арбитров, которая не засчитала гол Марко Девича в ворота англичан, отмечается в сообщении.

Также, кроме финансовой награды на групповом этапе, УЕФА платит по 2 млн. евро четвертьфиналистам, по 3 – полуфиналистам, по 4,5 млн. – финалистам. Чемпион Европы дополнительно получит 7,5 млн. евро. Общий заработок победителя может составить 23,5 млн. На такую сумму претендует только сборная Германии, которая выиграла все матчи первого этапа.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter