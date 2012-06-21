Украинская сборная на Евро-2012 заработала 10 млн. евро

За участие в чемпионате Европы сборная Украины заработала для национальной Федерации футбола 10 млн. евро.

Об этом сообщает Информационный центр Украина-2012.

Согласно сообщению, это – чуть больше 5 процентов от 196 млн. евро премиальных, которые выделил УЕФА на всех участников Евро-2012.

Деньги украинская команда заработала таким образом: 8 млн. евро составил бонус для каждой сборной, принимающей участие в турнире, 1 млн заработали за победу над сборной Швеции, еще 1 млн – за третье место в группе D. Могло, конечно, быть больше, но минимум ничью, а с ней 500 тыс. евро не позволила получить ошибка венгерской бригады арбитров, которая не засчитала гол Марко Девича в ворота англичан, отмечается в сообщении.

Также, кроме финансовой награды на групповом этапе, УЕФА платит по 2 млн. евро четвертьфиналистам, по 3 – полуфиналистам, по 4,5 млн. – финалистам. Чемпион Европы дополнительно получит 7,5 млн. евро. Общий заработок победителя может составить 23,5 млн. На такую сумму претендует только сборная Германии, которая выиграла все матчи первого этапа.