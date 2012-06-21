НБУ продолжает снижать привлекательность валюты

Повышая требования по созданию резервов на привлеченные банками в валюте средства, Национальный банк Украины (НБУ) пытается снизить привлекательность валюты как средства накопления. Такое мнение высказал УНИАН казначей - член правления “Сбербанка России” Дмитрий Золотько.

«Целью НБУ является уменьшение привлекательности иностранной валюты как средства накопления. Для этого постепенно увеличиваются нормы резервирования, т.е., расходы на привлечение валютных депозитов», - сказал Д.Золотько.

В свою очередь, аналитик инвестиционной компании Concorde Capital Виталий Ваврищук считает, что решение НБУ об ужесточении монетарной политики является реакцией на рост волатильности на валютном рынке. «Повышая резервные требования, регулятор пытается сделать гривневые ресурсы менее доступными банкам для покупки иностранной валюты», - сказал он.

Эксперты сходятся во мнении, что предоставленная регулятором возможность зачисления 10% суммы валютных ОВГЗ в качестве обязательных резервов безусловно создаст дополнительные стимулы банкам покупать государственные облигации.

“Основной негатив решений НБУ в том, что банки вряд ли смогут активизировать кредитование экономики, – шансы на то, что кредитный портфель банков увеличится в этом году, практически нулевые”, - резюмировал В.Ваврищук.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк с 30 июня 2012 года своим постановлением №248 ужесточил требования касательно резервирования по привлеченным банками средствам. Увеличивается норма резервирования по: краткосрочным средствам и вкладам юридических и физических лиц в инвалюте с 8% до 9%; долгосрочным средствам и вкладам юр- и физлиц в инвалюте с 2% до 3%; средствам вкладов юридических и физических лиц в инвалюте по требованию (и на текущих счетах) с 8,5% до 10%; средствам, привлеченным банками от банков-нерезидентов и финансовых организаций в инвалюте (кроме российских рублей) с 2% до 3%.

НБУ также разрешил учитывать 10% от номинальной стоимости валютных ОВГЗ для покрытия обязательных резервов коммерческих банков, которые формируются на отдельном счете в НБУ.

При этом размер средств, которые коммерческие банки должны держать на отдельном счете в НБУ, остался на уровне 50% от суммы обязательных резервов.

Регулятор также увеличил с 40% до 50% объем обязательных резервов, который должен сохраняться ежедневно на начало операционного дня на корреспондентском счете банка в НБУ.