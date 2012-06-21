Межбанк четверга: закрытие торгов - 8,0810/8,0860 грн/долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,0800/8,0850, к 12:00 сузился спрэд - 8,0830/8,0840. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 8,0810/8,0860 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2451/0,2455, к 12:00 цены поднялись до 0,2463/0,2467. К закрытию цены откатились к уровню 0,2460/0,2464. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,8700 (+0,3303).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2645/1,2705.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,2445/10,2525, к 12:00 цены ушли вниз - 10,2345/10,2395. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH выросли до 10,2576/10,2680.