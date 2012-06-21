НБУ предоставил 20 июня банкам рефинансирование на 424,6 млн грн

Национальный банк Украины (НБУ) 20 июня предоставил банкам рефинансирование на 424,6 млн грн. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В частности, трем банкам был предоставлен овернайт на 169 млн грн под 8,5%, одному — на 5,6 млн грн под 10,5%.

Кроме того, пяти банкам НБУ предоставил рефинансирование на 29 дней под 7,5% годовых на 250 млн грн.

Объем межбанковского кредитного рынка составил 4,553 млрд грн, при этом средневзвешенная процентная ставка составила 17,7%, в т.ч. по кредитам овернайт – 15,9%.

Как сообщал УНИАН, объем мобилизационных операций Нацбанка в январе-мае т.г. составил 16,2 млрд грн, операций по рефинансированию банков — 17,2 млрд грн.