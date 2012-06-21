ВР увеличила расходы бюджета на 26 млн грн.

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2012 год».

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 268 из 421 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале.

Законом увеличены ассигнования общего фонда Государственного бюджета Украины на 2012 год Министерству образования и науки, молодежи и спорта Украины по бюджетной программе КПКВК 2201470 «Осуществление внешнего оценивания и мониторинг качества образования Украинским центром оценивания качества образования и его региональными подразделениями» в сумме 16 млн грн, в том числе на оплату труда – 11,88 млн. гривен. Этими средствами предусмотрена оплата труда научно-педагогических работников, привлеченных для проведения внешнего независимого оценивания.

Кроме того, законом увеличены на 9,5 млн. грн ассигнования общего фонда Государственного бюджета Украины на 2012 год субвенции на осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию территорий и бюджета Киево-Святошинского района Киевской области для сел Малютянского сельсовета. Эта норма была раскритикована народным депутатом Украины Павлом Жебривским (фракция НУ-НС). Он сказал, что эти деньги направляются на округ, где будет баллотироваться от Партии регионов Петр Мельник. Он отметил, что это является нарушением законодательства Украины и является прямым финансированием избирательной кампании для отдельного кандидата из бюджета государства.

Все расходы предусмотренные данным законом будут покрыты за счет дополнительных поступлений в бюджет части чистой прибыли государственных унитарных предприятий и их объединений.