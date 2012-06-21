Перечисления в местные бюджеты от торговли алкоголем и табаком выросли на 5%

В январе-мае 2012 года в местные бюджеты перечислено 317,215 млн грн от оптовой и розничной торговли спиртом, алкоголем и табаком, что на 4,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ).

Так, в январе-мае т.г. в местные бюджеты поступило 56,332 млн грн от лицензирования оптовой торговли алкогольными напитками и табачными изделиями и 260,883 млн грн — от розничной торговли. Кроме того, поступило 9,4 тыс. грн от лицензирования экспорта, импорта и оптовой торговли спиртом этиловым, коньячным, плодовым.

В целом на 1 июня 2012 года в Украине действовало 187 тыс. лицензий на розничную торговлю подакцизными товарами, что на 3,6% меньше, чем на 1 июня 2011 года.