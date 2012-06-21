Закон «О ценах и ценообразовании» принят в новой редакции

Верховная Рада Украины приняла новую редакцию Закона «О ценах и ценообразовании».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 263 из 411 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Данный закон определяет основные принципы ценовой политики и регулирует отношения, возникающие в процессе формирования, установления и применения цен, а также осуществления государственного контроля (надзора) и наблюдения в сфере ценообразования.

Действие данного закона распространяется на отношения, возникающие в процессе формирования, установления и применения цен Кабинетом министров Украины, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления и субъектами ведения хозяйства, которые осуществляют деятельность на территории Украины, а также осуществления государственного контроля (надзора) и наблюдения в сфере ценообразования.

В законе определены основные направления государственной ценовой политики, а также полномочия Кабинета министров Украины в сфере ценообразования. В частности, КМУ определяет перечень товаров, государственные регулируемые цены на которые утверждаются соответствующими органами исполнительной власти, если иное не определенно законом.

Реализация государственной ценовой политики, проведение экономического анализа уровня и динамики цен, разработка и внесение предложений относительно формирования и реализации государственной ценовой политики осуществляются центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную ценовую политику.

В законе предусмотрено, что граждане Украины имеют право обжаловать в суде неправомерные действия государственных органов и органов местного самоуправления, субъектов ведения хозяйства и требовать возмещения нанесенного им ущерба в случае реализации товаров с нарушением требований законодательства о ценах и ценообразовании.

По закону, государственное регулирование цен осуществляется Кабмином, органами исполнительной власти и органами местного самоуправления в соответствии с их полномочиями путем:

- установления обязательных для применения субъектами ведения хозяйства: фиксированных цен; предельных цен; предельных уровней торговой надбавки (наценки) и снабженческо-сбытовой надбавки (снабженческого вознаграждения); предельных нормативов рентабельности; размера снабженческого вознаграждения; размера доплат, скидок (понижающих коэффициентов);

- внедрения процедуры декларирования изменения цены и/или регистрации цены.

Предусмотрено, что Кабмин, органы исполнительной власти и органы местного самоуправления, которые установили государственные регулируемые цены на товары в размере, ниже экономически обоснованного размера, обязаны возместить субъектам ведения хозяйства разницу между такими размерами за счет средств соответствующих бюджетов.

Законом установлено, что органами государственного контроля (надзора) и наблюдения в сфере ценообразования является: центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику по контролю за ценами; центральный орган исполнительной власти по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля, контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Основными функциями уполномоченных органов является: выполнение контрольно-надзорных функций за соблюдением требований относительно формирования, установления и применения государственных регулируемых цен; осуществление государственного надзора в сфере ценообразования; предотвращение нарушений в сфере ценообразования.

Кроме того, законом предусмотрено, что к субъектам ведения хозяйства применяются административно-хозяйственные санкции за:

1) нарушение требований по формированию, установлению и применению государственных регулируемых цен - изъятие необоснованно полученной выручки, которая составляет положительную разницу между фактической выручкой от продажи (реализации) товара и выручкой по ценам, сформированным в соответствии с введенным способом регулирования (кроме тех, которые на постоянной основе предоставляют жилищно-коммунальные услуги или имеют адресного потребителя), и штраф в размере 100% необоснованно полученной выручки;

2) взимание платы за товары, которые согласно законодательству предоставляются бесплатно - штраф в размере 100 процентов стоимости проданных (реализованных) товаров;

3) предоставление уполномоченным органам недостоверных сведений - штраф в размере 100 необлагаемых минимумов доходов граждан;

4) невыполнение предписаний уполномоченных органов или создание препятствий для исполнения возложенных на них функций - штраф в размере 200 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Данный Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.