Участники G20 поддержали меры по преодолению европейского кризиса

Участники саммита стран «Большой двадцатки» признали, что крепкий и глубоко интегрированный Европейский Союз имеет решающее значение для системной глобальной стабильности.

Об этом заявили Президент Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу и Президент Европейского Совета Герман Ван Ромпей в своем заявлении по результатам саммита стран-участниц «Большой двадцатки» (G20), который состоялся в Лос-Кабосе, сообщили УНИАН в Представительстве ЕС в Украине.

По их словам, большая часть внимания саммита была прикована к экономической ситуации в ЕС. «Лидеры стран-участниц «Большой двадцатки» признали ценность европейского проекта и валюты ЕС – евро», – отмечается в заявлении.

Также лидеры Евросоюза отметили, что участники саммита приветствуют меры ЕС по стабилизации экономик и финансовых систем стран-членов; они выразили поддержку намерениям Брюсселя «двигаться вперед к более глубокой экономической и фискальной интеграции».

Кроме того, Ж.М.Баррозу и Г.Ван Ромпей выразили удовлетворение обещаниями участников саммита увеличить ресурсы МВФ. Они напомнили, что ЕС – как крупнейший кредитор средств Фонда – обязался предоставить организации 240 млрд евро; эта около половины той суммы, на которую увеличатся резервы МВФ.

«ЕС решительно настроен доказать, что введение евро и осуществление европейского проекта являются необратимыми», – подчеркнули лидеры ЕС.

Как сообщалось, 18-19 июня в Лос-Кабосе (Мексика) состоялся саммит стран-участниц «Большой двадцатки». Участники встречи приняли совместную декларацию, в которой речь идет о намерениях по стимулированию экономического роста и финансовой стабилизации с целью создания новых рабочих мест.

Кроме того, было достигнуто согласие относительно увеличения резервов Международного валютного фонда на 450 млрд дол. Эти средства должны ускорить процедуру выдачи стабилизационных кредитов государствам, которые сталкиваются с экономическими проблемами.