Moody's "добралось" до Великобритании - снижены рейтинги ключевых банков страны
08:34, 22 июня 2012Финансы
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Агентство Moody's понизило рейтинги ключевых банков Великобритании. Об этом было объявлено в четверг после закрытия финансовых рынков ЕС и США.
Оценка кредитоспособности Barclays сократилась на две отметки; крупнейшего банка Евросоюза – британского HSBC, Royal Bank of Scotland и Lloyds Banking Group – на одну.
Понижение рейтингов связано с пересмотром оценок 15 мировых кредитных учреждений в Европе и США, передает ИТАР-ТАСС.
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