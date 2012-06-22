Moody's "добралось" до Великобритании - снижены рейтинги ключевых банков страны

Агентство Moody's понизило рейтинги ключевых банков Великобритании. Об этом было объявлено в четверг после закрытия финансовых рынков ЕС и США.

Оценка кредитоспособности Barclays сократилась на две отметки; крупнейшего банка Евросоюза – британского HSBC, Royal Bank of Scotland и Lloyds Banking Group – на одну.

Понижение рейтингов связано с пересмотром оценок 15 мировых кредитных учреждений в Европе и США, передает ИТАР-ТАСС.