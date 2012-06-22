Курс НБУ на 22.06.12

Официальный курс НБУ на 22.06.12 100 USD США – 799.2500 (на 21 июня – 799.2500) 100 EUR – 1012.6498 (на 21 июня – 1015.3672) 10 RUR – 2.4289 (на 21 июня – 2.4580)

Официальный курс НБУ на 22.06.12 100 USD США – 799.2500 (на 21 июня – 799.2500) 100 EUR – 1012.6498 (на 21 июня – 1015.3672) 10 RUR – 2.4289 (на 21 июня – 2.4580) Учетные курсы банковских металлов на 22 июня 2012 года за 10 тройских унций (грн) 959 XAU 10 Золото – 127880.00 (на 21 июня – 129378.59) 961 XAG 10 Серебро – 2228.31 (на 21 июня – 2262.68) 962 XPT 10 Платина – 116450.73 (на 21 июня – 118368.93) 964 XPD 10 Палладий – 49313.73 (на 21 июня – 50192.90)

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