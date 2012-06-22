Минфин привлек рекордные 6,65 млрд грн

На аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 21 июня, Министерству финансов удалось привлечь в госбюджет рекордные 6,652 млрд грн (по курсу НБУ), сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, основной объем средств был привлечен в результате размещения ОВГЗ, номинированных в валюте.

Так Минфин разместил валютные ОВГЗ со сроком обращения 1 год на сумму 100,13 млн долл. со средневзвешенной доходностью 9,3%, удовлетворив все 5 поданных заявок. Также была удовлетворена единственная заявка на покупку трехлетних валютных ОВГЗ на сумму 316,63 млн долл. со средневзвешенной доходностью 9,45%.

Помимо вышеуказанного размещения, Минфин привлек в бюджет 175,11 млн долл. (2 заявки) и 40,25 млн евро (1 заявка) в ходе размещения трехлетних гособлигаций, номинированных в инвалюте, с возможностью досрочного погашения. Средневзвешенная доходность по данным инструментам составила 4,5% для долларовых ОВГЗ и 4,8% для ОВГЗ, номинированных в евро.

Кроме того 1,51 млрд грн привлечено в госбюджет в результате размещения пятилетних ОВГЗ. Минфин удовлетворил все 5 поданных заявок. Средневзвешенная доходность составила 14,3%.

Также сообщается, что спрос на гривневые облигации сроком обращения 1, 2, 3, 7 лет, а также валютные ОВГЗ сроком обращения 2 и 3 года отсутствовал.

Ранее столь значительный объем ОВГЗ Минфину удалось продать на аукционе 29 мая т.г. Тогда сумма привлечения составила 4,327 млрд грн. Основной объем привлечения также обеспечила продажа ОВГЗ, номинированных в валюте.

Также стоит отметить что НБУ своим постановлением №248 от 19 июня 2012 года разрешил учитывать 10% от номинальной стоимости валютных ОВГЗ для покрытия обязательных резервов коммерческих банков, которые формируются на отдельном счете в НБУ. Вышеуказанное постановление вступит в силу с 30 июня 2012 года.

Как сообщал УНИАН, Минфин на проведенных 19 июня аукционах по первичному размещению ОВГЗ увеличил суммарную выручку от продажи госдолга до 2,83 млрд грн с 503 млн грн, привлеченных на аукционе 14 июня.

Справка УНИАН. По данным НБУ, в январе-апреле 2012 года Министерство финансов Украины разместило облигации внутреннего государственного займа на 14,5 млрд грн, 614,1 млн долл. и 276,3 млн евро.