Пара EUR/USD на торгах в пятницу попытается скорректироваться после обвала - эксперт

На торгах в пятницу, 22 июня, пара EUR/USD попытается скорректироваться после внушительного падения, однако откат будет ограничен отметкой 1.26, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

По их мнению, лишь радикальные комментарии лидеров ЕС (они сегодня собираются за закрытыми дверями) на тему конкретных действий по спасению еврозоны способны вернуть пару к жизни.

Снижение рейтингов британского банковского сектора подкосило GBP/USD. Тем не менее, аналитики прогнозируют восстановление пары в район 1.5680 с дальнейшей целью на 1.5720.

Как отмечают аналитики, сегодняшний день не может похвастать большим числом экономических релизов, что заставляет валюты ориентироваться на рыночные настроения и последние слухи. Возможно, темой дня станут комментарии рейтинговых агентств. Кроме шагов Moody’s в отношении международных банков-тяжеловесов стоит обратить внимание и на высказывания S&P. Дело в том, что агентство высказало сомнения по поводу способности спасительного транша для Испании излечить банковский сектор страны и удовлетворить краткосрочные потребности в капитале.