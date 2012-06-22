Межбанк открылся ростом котировок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 8,0830/8,0890 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2407/11, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,1215/10,1305. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар снизились – 1,2535/37 (четверг — 1,2679/81).

В четверг Нацбанк на рынок не выходил.