Средний курс евро в комбанках в пятницу понизился

В пятницу утром украинские банки покупают евро в среднем по 10,07 грн/евро, продают — по 10,27 грн/евро.

Курс покупки наличного евро понизился на 1%, продажи — на 0,7%, по сравнению со вчерашним днем, сообщает Finance.ua.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,00-10,15 грн/евро, по продаже – в пределах 10,18-10,40 грн/евро.

Американскую валюту в пятницу покупают в среднем по 8,06 грн/долл., продают – по 8,11 грн/долл. Курс покупки/продажи остался без изменений, по сравнению со вчерашним днем.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,05-8,092 грн/долл., по продаже – в пределах 8,10-8,12 грн/долл.

Средний курс покупки наличного рубля в комбанках сегодня понизился на 2,1%, до 0,2363 грн/рубль, продажи — на 1,3%, до 0,2468 грн/рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2295-0,2400 грн/рубль, по продаже – в пределах 0,2430-0,2650 грн/рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«UniCredit Bank»: доллар США — 8,08/8,11 грн, евро — 10,10/10,35 грн, рубль — 0,2350/0,2480 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,07/8,12 грн, евро – 10,10/10,50 грн, рубль – 0,2380/0,2510 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 8,07/8,12 грн, евро – 10,10/10,40 грн, рубль – 0,2430/0,2550 грн.