Валовый внешний долг Украины достиг 126,9 млрд долл.

Валовый внешний долг Украины в первом квартале 2012 года увеличился на 0,5% - до 126,883 млрд долл.

Соответствующие данные обнародованы на сайте Национального банка Украины.

Внешний долг органов государственного управления за январь-март сократился на 0,2% - до 25,828 млрд долл.

Внешний долг органов денежно-кредитного регулирования сократился на 6,9% - до 6,973 млрд долл., банков - на 4,5%, до 24,061 млрд долл.

Внешний долг других секторов экономики увеличился на 2,9% — до 62,284 млрд долл.

Межфирменный долг (прямые инвестиции) увеличился с 7,120 млрд долл. до 7,120 млрд долл.

Справка УНИАН. Валовый внешний долг Украины в 2011 году увеличился на 7,6% - до 126,236 млрд долл.