Нацбанк дал новый прогноз роста ВВП за первые пять месяцев - чуть более 2%

В Украине рост ВВП за январь-май оценивается на уровне чуть более 2%, сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

По оценкам департамента, “рост ВВП в мае ускорился и за январь-май незначительно превысил 2%” (ранее НБУ сообщал, что по его оценкам рост ВВП в январе-апреле, как и в январе-марте, составил 2,5%).

Рост индекса производства базовых отраслей (ИПБО) в мае 2012 года составил 3,2% в годовом выражении по сравнению с 1,3% в апреле 2012 года. Рост за январь-май составил 2,2% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Наибольший вклад в прирост ИПБО в мае имели отрасли, которые отображают состояние внутреннего спроса, - розничная торговля (1,4 п. п.) и строительство (0,8 п. п.).

По данным Нацбанка, благодаря стабильному наращиванию реальных доходов населения рост объемов розничного товарооборота ускорился с 16,3% в апреле в годовом измерении до 17,9% в мае.

Высокий уровень государственного финансирования способствовал улучшению показателей строительной отрасли. Впервые с января текущего года в мае зафиксирован рост объема строительных работ - по расчетам департамента на уровне 9,6% в годовом измерении.

Регулятор отмечает, что внешний спрос оставался на достаточно низком уровне, и это отразилось на динамике экспортоориентированных отраслей - машиностроении (рост 0,5% в годовом измерении) и металлургии (снижение на 1,1%). Единственной из указанных отраслей, в которой зафиксированы высокие темпы роста, стала химическая и нефтехимическая промышленность — на уровне 14,9%. Этот показатель стимулировался высоким внешним спросом на удобрения.