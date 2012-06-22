В Украине продажа полисов ОСАГО падает - за январь-март до 1,9 млн шт.

Украинские страховые компании по итогам января-марта 2012 года продали 1 млн 937,135 тыс. полисов обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО), что на 4,1% меньше, чем в январе-марте 2011 года (2 млн 020,326 тыс. полисов).

Об этом говорится в сообщении Моторного (Транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ), переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, сумма полученных страховщиками страховых платежей от продажи полисов в январе-марте 2012 г. увеличилась на 6,6% по сравнению с январем-мартом 2011 года – с 544,4 млн грн до 580,15 млн грн. При этом сумма страховых выплат, произведенных страховыми компаниями – членами МТСБУ, увеличилась на 23,8% – с 203,1 млн грн до 251,5 млн грн. Общая сумма страховых выплат (с 2005 года по 31 марта 2012 года, выплаты страховых компаний и фонда защиты пострадавших) составила 3,39 млрд грн.

По данным МТСБУ, в десятку компаний-лидеров по сумме выплаченных страховых возмещений на конец марта 2012 года вошли: НАСК «Оранта», СГ «ТАС», СК «Провидна», СК «АХА Страхование», УАСК «АСКА», УСК «Гарант Авто», УСК «Княжа», СК «Уника», НФСК «Добробут», «УПСК».

По количеству проданных полисов ОСАГО лидируют: НАСК «Оранта», СК «Провидна», СГ «ТАС», «УПСК», СК «АХА Страхование», УАСК «АСКА», НФСК «Добробут», УСК «Княжа», СК «Днепроинмед», УСК «Гарант Авто».