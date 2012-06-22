Регулятивный капитал банков с начала года сократился на 3,3% - до 172,506 млрд грн

Регулятивный капитал украинских банков в мае увеличился на 94 млн грн, а с начала года сократился на 3,3% - до 172,506 млрд грн, сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно циркулярам Нацбанка, регулятивный капитал является одним из важнейших показателей деятельности банков, основным назначением которого является покрытие негативных последствий различных рисков, которые банки берут на себя в процессе своей деятельности, и обеспечение защиты вкладов, финансовой устойчивости и стабильной деятельности банков. Регулятивный капитал банка - совокупность основного (1-го уровня) капитала и дополнительного (2-го уровня) капитала.

Сумма просроченной задолженности по кредитам в комбанках за январь-май сократилась на 1,2%, в т.ч. в мае - на 4,5%, до 78,315 млрд грн. Также сократился ее удельный вес в кредитном портфеле банков до 5,55% на 1 июня по сравнению с 9,9% на 1 мая и с 9,61% - на начало 2012 года.

Доля иностранного капитала в банковской системе страны за январь-май сократилась с 41,9% на начало т.г. до 41,3% по состоянию на 1 июня 2012 года. Количество банков с иностранным капиталом оставалось на уровне 53 кредитно-финансовых учреждений, из которых 22 банка - со 100%-м иностранным капиталом.

По состоянию на 1 июня 2012 года, лицензию Нацбанка Украины на осуществление банковских операций имели 176 банков Украины. В стадии ликвидации находится 23 банка.