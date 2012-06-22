Кабмин хочет самостоятельно проводить перерасчет военных пенсий

Кабинет министров Украины просит Верховную Раду разрешить ему проводить дополнительный перерасчет пенсий военнослужащим.

Об этом говорится в правительственном законопроекте „О внесении изменений в статью 63 Закона Украины „О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с воинской службы, и некоторых других лиц”, зарегистрированном в парламенте 21 июня.

Законопроект предусматривает предоставление права Кабинету министров принимать решение о проведении дополнительного перерасчета военных пенсий.

В пояснительной записке отмечается, что целью проекта является предоставление права Кабмину для недопущения разницы в размерах пенсии в зависимости от года их назначения, исходя из финансовых возможностей государственного бюджета, принимать решение о проведении дополнительного перерасчета пенсий.

«Принятие акта позволит обеспечивать равенство размеров пенсий, назначенных в соответствии с законом, независимо от времени назначения», - отмечают в правительстве.