Согласован ряд норм Налогового и Таможенного кодексов

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон "О внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы Украины относительно согласования отдельных норм".

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Закон направлен на согласование и усовершенствование некоторых норм Налогового и Таможенного кодексов.

С этой целью вносятся изменения в Налоговый кодекс относительно приведения терминов "магазин беспошлинной торговли", "специальная таможенная зона" в соответствие с Таможенным кодексом и относительно порядка налогообложения налогом на добавленную стоимость и акцизным налогом операций по помещению товаров в определенные таможенные режимы, операций по пересылке на таможенную территорию Украины товаров в международных почтовых и экспресс-отправлениях, операций по ввозу на таможенную территорию Украины товаров физическими лицами.

В частности, раздел об администрировании налогов, сборов, обязательных платежей дополнен положением, согласно которому "во время осуществления перевозок на условиях Таможенной конвенции о международной перевозке грузов с применением книжки ТДП 1975 года начисление пени приостанавливается сроком до трех месяцев со дня получения претензии гарантийным объединением и возобновляется, если по окончании этого срока претензия остается неурегулированной".

Согласно закону, не является объектом налогообложения операции по ввозу на таможенную территорию Украины, вывозу за пределы таможенной территории Украины независимо от избранного таможенного режима товаров, таможенная стоимость которых не превышает эквивалент 100 евро; ввоз на таможенную территорию Украины в несопровождаемом багаже на адрес одного получателя (юридического или физического лица) в одной депеше от одного отправителя в международных почтовых отправлениях, на адрес одного получателя (юридического или физического лица) в одном грузе экспресс-перевозчика от одного отправителя в международных экспресс-отправлениях товаров, суммарная фактурная стоимость которых не превышает эквивалент 200 евро и суммарный вес которых не превышает 30 кг; ввоз на таможенную территорию Украины физическими лицами в ручной клади и/или в сопровождаемом багаже товаров (за исключением подакцизных и тех, которые определены статьей 370 Таможенного кодекса Украины), суммарная фактурная стоимость которых не превышает эквивалент 1000 евро, через пункты пропуска через государственную границу Украины, открытые для воздушного сообщения.

Также не является объектом налогообложения ввоз на таможенную территорию Украины физическими лицами в ручной клади и/или в сопровождаемом багаже товаров (за исключением подакцизных и тех, которые определены статьей 370 Таможенного кодекса), суммарная фактурная стоимость которых не превышает эквивалент 500 евро и/или суммарный вес которых не превышает 50 кг, через другие, нежели открытые для воздушного сообщения пункты пропуска через государственную границу Украины.

Законом установлено, что к налоговой декларации налогоплательщиком добавляются расчет суммы бюджетного возмещения и оригиналы таможенных деклараций.

В случае, если таможенное оформление товаров, которые были вывезены за пределы таможенной территории Украины, осуществлялось с использованием электронной таможенной декларации, такая электронная таможенная декларация предоставляется органом государственной таможенной службы органа государственной налоговой службы в порядке, утвержденном Кабинетом министров Украины, в электронной форме с соблюдением условия относительно регистрации электронной подписи в порядке, установленном законом.

Товары (за исключением подакцизных), которые перемещаются (пересылаются) на адрес одного получателя (юридического или физического лица) в одной депеше от одного отправителя в международных почтовых отправлениях, на адрес одного получателя (юридического или физического лица) в одном грузе экспресс-перевозчика от одного отправителя в международных экспресс-отправлениях, если их фактурная стоимость не превышает эквивалент 200 евро, а суммарный вес не превышает 30 кг, не является объектом налогообложения таможенными платежами.

Товары (за исключением подакцизных), которые перемещаются (пересылаются) по адресу одного получателя (юридического или физического лица) в одной депеше от одного отправителя в международных почтовых отправлениях, по адресу одного получателя (юридического или физического лица) в одном грузе экспресс-перевозчика от одного отправителя в международных экспресс-отправлениях, если их суммарная фактурная стоимость и/или суммарный вес превышают критерии, указанные в части первой этой статьи, но суммарная фактурная стоимость которых не превышает эквивалент 10000 евро, или такие, которые перемещаются (пересылаются) через таможенную границу Украины без соблюдения ограничений, установленных частью первой этой статьи, облагаются налогом ввозной пошлиной согласно ставкей 10% и налогом на добавленную стоимость по ставкей, установленной Налоговым кодексом Украины.

Базой налогообложения для таких товаров является их суммарная фактурная стоимость.

Товары (за исключением подакцизных), которые перемещаются (пересылаются) по адресу одного получателя (юридического или физического лица) в одной депеше от одного отправителя в международных почтовых отправлениях, по адресу одного получателя (юридического или физического лица) в одном грузе экспресс-перевозчика от одного отправителя в международных экспресс-отправлениях, если их суммарная фактурная стоимость превышает эквивалент 10000 евро, облагаются налогом ввозной пошлиной по полным ставкам Таможенного тарифа Украины и налогом на добавленную стоимость по ставкей, установленной Налоговым кодексом.

Базой налогообложения для таких товаров является их суммарная фактурная стоимость.

Внесены также изменения в Таможенный кодекс, в частности: о введении более прозрачной процедуры декларирования таможенной стоимости товаров и контроля со стороны таможенных органов за правильностью ее определения; уточнение сроков и порядка временного ввоза гражданами-нерезидентами транспортных средств личного пользования на таможенную территорию Украины; усовершенствование правового регулирования порядка перемещения (пересылки) товаров в международных почтовых и экспресс-отправлениях; усовершенствование правового регулирования отдельных вопросов, связанных с привлечением к административной ответственности за нарушение таможенных правил.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла данный закон 7 июня.