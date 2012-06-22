Поступления от акциза на алкоголь в январе-мае выросли почти на 15% - до 1,7 млрд грн

Поступления от акцизного налога на алкоголь по итогам января-мая 2012 года составили 1,7 млрд грн, что на 15% больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили УНИАН в пресс-службе налоговой милиции со ссылкой на информацию начальника ведомства Андрея Головача.

По словам А.Головача, за пять месяцев т.г. поступления в госбюджет от предприятий алкогольной отрасли увеличились на 240 млн грн, по сравнению с январем-маем 2011 года.

«Увеличение поступлений в государственный бюджет – это результат той войны, которую налоговая милиция Украины объявила теневом рынке алкоголя, - сказал начальник налоговой милиции. - Если в прошлом году количество фальсификата на алкогольном рынке достигала 20%, то сегодня так называемая «тень» едва достигает 10% алкогольной продукции».

Всего с начала 2012 года работниками налоговой милиции изъято свыше 1,7 млн л спирта на сумму более 38 млн грн, из которых можно изготовить до 9 млн бутылок водки.

Также за 5 месяцев т.г. была прекращена деятельность 131 незаконного производства ликеро-водочных изделий, выявлено 370 преступлений, связанных с незаконным производством и оборотом подакцизных товаров и марок акцизного налога.

Напомним, ранее налоговая милиция Украины заявляла о намерении уничтожить до конца года весь теневой рынок алкоголя.