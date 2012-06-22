Межбанк пятницы: закрытие торгов - 8,0835/8,0865 грн/долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,0830/8,0890, к 12:00 сузился спрэд - 8,0860/8,0885. К закрытию торгов ценовые уровни понизились до 8,0835/8,0865 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2407/0,2411, к 12:00 цены поднялись до 0,2422/0,2426. К закрытию цены достигли уровня 0,2430/0,2434. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 33,2698 (+0,3998).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2520/1,2565.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,1215/10,1305, к 12:00 цены ушли вверх - 10,1460/10,1530. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 10,1365/10,1440.