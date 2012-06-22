В юбилейном конкурсе «Налоги глазами детей-2012» приняли участие более 30 тыс. работ

В юбилейном X конкурсе «Налоги глазами детей-2012» приняли участие более 30 тысяч работ детей от 9 до 13 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявил председатель Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) Александр Клименко, подводя итоги конкурса.

Все, по его словам, с введения данного конкурса 10 лет назад поступило более 200 тыс работ.

«Прежде всего, видение ребенка является непредвзятым... Они нам, взрослым, помогают представить этот яркий мир и те задачи, которые мы выполняем, но с тем детским творчеством», - отметил он. Также он уверен, что в путем проведения таких конкурсов ГНСУ формирует налоговою культуру.

Победителей определяли по двум возрастным категориям (9-11 лет и 12-13 лет), а также в трех номинациях: изобразительное искусство, литературные тексты и декоративно-прикладное искусство.

Официальная церемония награждения победителей пройдет в АР Крым в сентябре 2012 года.