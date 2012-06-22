НБУ предлагает установить штраф в 8,5 тыс. грн за отсутствие платежных терминалов

Национальный банк Украины предлагает установить штраф в размере 8,5 тыс. грн за отсутствие платежных терминалов в сфере торгового и других видов обслуживания.

Это предусмотрено в разработанном Национальном банке Украины и зарегистрированном в Верховной Раде законопроекте "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно функционирования платежных систем и развития безналичных расчетов)" (№10656).

В частности, законопроектом предлагается в ст. 17 Закона «О защите прав потребителей» указать, что потребитель имеет право на свободный выбор товаров и услуг и на свободное использование электронных платежных средств.

При этом, продавец обязан всячески содействовать потребителю в свободном выборе продукции и форм ее оплаты.

«Запрещается принуждать потребителя приобретать продукцию ненадлежащего качества или ненужного ему ассортимента, любым способом ограничивать использование им электронных платежных средств, если согласно законодательству продавец обязан принимать их к оплате», - говорится в законопроекте.

Ограничение или отказ в реализации прав потребителей, в частности, на осуществление расчета с помощью электронных платежных средств, может повлечь наложение штрафа в размере пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан.

Контроль наличия платежных терминал у субъектов хозяйствования предлагается возложить на Государственную налоговую службу.

Кроме того, регулятор также предлагает дополнить Гражданский Кодекс Украины нормой, которая ограничивает стоимость использования клиентами банков сверхлимитных средств по банковским карточкам.

«Размер платы за использование клиентом средств банка, которое не установлено договором, не может превышать двойную учетную ставку Национального банка Украины», - говорится в законопроекте.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что его целью является обеспечение непрерывного, надежного и эффективного функционирования платежных систем, массовое внедрение безналичных расчетов и развитие национальной платежной инфраструктуры, уменьшение валютных расходов банков путем перехода на оплату услуг платежных организаций, платежных систем в гривне и повышение качества услуг, которые предоставляются банкам и гражданам Украины платежными системами.