Нацбанк в пятницу вышел на рынок с продажей валюты по 8,02 грн/долл.

Национальный банк Украины (НБУ) сегодня, 22 июня, вышел на рынок с продажей валюты по 8,02 грн/долл. и покупкой 7,9925 грн/долл.

Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка с иностранным капиталом.

Как сообщал УНИАН, сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 8,0830/8,0890, к 12:00 сузился спрэд 8,0860/8,0885. К закрытию торгов ценовые уровни понизились 8,0835/8,0865 грн/долл.

Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками 10,1215/10,1305, к 12:00 цены ушли вверх 10,1460/10,1530. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 10,1365/10,1440.