В ГНСУ считают, что изменения в Налоговый кодекс упростят ведение бизнеса

Подписанный Президентом Украины Закон №4834-VI «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования некоторых налоговых норм» значительно облегчит деятельность субъектов малого и среднего бизнеса, уверяют в Государственной налоговой службе Украины (ГНСУ).

«В законе учтены предложения налоговой службы, существенно упрощающие процедуры администрирования налогов и убирающие бюрократические препятствия для предпринимателей», - отметил председатель ГНСУ Александр Клименко.

В частности, этим законом предусматривается, что плательщик единого налога получает возможность менять ставку налогообложения «на понижение», тогда как в первоначальном варианте упрощенной системы разрешался только переход к высшей категории.

Кроме того, адаптационный период для предпринимателей продлен - до конца 2012 года к плательщикам единого налога не будут применять никаких штрафных санкций. Налоговая служба рекомендует налогоплательщикам использовать это время на изучение особенностей упрощенной системы налогообложения.

Согласно принятым изменениям, добровольная регистрация плательщиком НДС больше не предусматривает соблюдение специальных условий относительно размера уставного капитала или стоимости активов в размере 300 тыс. грн, необходимости поставки товаров/услуг плательщиками НДС в течение 12 календарных месяцев в объемах не менее 50% налогооблагаемых операций. Кроме того, сокращены сроки выдачи свидетельства плательщика НДС с 10 до 5 календарных дней.

Также новые процессуальные нормы немного сокращают полномочия ГНСУ при проведении проверок. Например, согласно изменениям в законодательство, замечания к акту проверки налогоплательщик может подать в налоговую инспекцию по месту своей регистрации, независимо от того, какая налоговая его проверяла. Эта же налоговая и будет реагировать на замечания плательщика. Эта норма упрощает процедуру обжалования акта проверки, а также сокращает время, которое на нее тратит плательщик.

«Со стороны составителей международных рейтингов главные претензии к налоговой системы Украины - трудности в администрировании налогов и значительные затраты времени на общение с налоговой службой. Поэтому мы работали, прежде всего, над тем, чтобы время на общение плательщика налоговым инспектором сокращался, а все формальности - упрощались и ускорялись», - подчеркнул А.Клименко.