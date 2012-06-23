Правила внутренней торговли ужесточат
Гостаможслужба разработала два законопроекта
Государственная таможенная служба Украины передала на рассмотрение Министерства финансов два законопроекта, которые делают невозможной продажу на таможенной территории незаконно ввезенных или непредназначенных для продажи высоколиквидных товаров иностранного производства.
Об этом в интервью «Зеркалу недели. Украина» сообщил председатель Гостаможслужбы Игорь Калетник.
«Предлагается внести изменения в Налоговый кодекс и Закон Украины «Об использовании регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг». Чтобы для учета на складах и в местах реализации товаров иностранного производства обязательно использовались таможенные документы, на основании которых товар был завезен на территорию Украины в режиме импорта. Законопроекты предусматривают обязательное требование для плательщиков единого налога ввести учет приобретения товаров иностранного производства, а также осуществлять их продажу с использованием кассовых аппаратов», - сказал И.Калетник.
Кроме того, по его словам, предлагается создать единую систему учета и контроля товаров между налоговой и таможней.
Планируется определить налоговые органы контролирующими в том, что касается подтверждения обретения товарами иностранного производства статуса украинских товаров, и предусмотреть необходимость указывать в налоговой накладной номер и дату грузовой таможенной декларации при поставке иностранных товаров.
«Такая система позволит обеспечить полную прозрачность внутренней торговли, защитит права легальных производителей, сделает невозможной крупномасштабную контрабанду, контрафактное производство и сбыт такой продукции, поскольку крупные партии нелегальных товаров станут заметными и уязвимыми для государственного контроля. То, что до принятия таких решений Украина пришла через 21 год независимости, является признаком того, что легализация и детенизация экономики - это реальность», - отметил председатель Гостаможслужбы.
Он подчеркнул, что «в стране есть политическая воля, наконец, навести порядок в этом ключевом вопросе».
«Мы сделаем все для принятия этих законопроектов. Чтобы вы не сомневались в наличии политической воли, Минфин уже принял первые решения в этом направлении. Уже сегодня относительно четырех групп товаров, относящихся принадлежат к предметам роскоши, действует обязательное требование о наличии первичной декларации на товар в местах реализации. Эта мера коснулась продажи часов, драгоценных камней, ювелирных изделий и бытовой техники», - резюмировал И.Калетник.