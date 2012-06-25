Италия предлагает включить печатный станок в еврозоне. Германия - против

Глава Немецкого федерального банка Йенс Вайдман раскритиковал предложение премьер-министра Италии Марио Монти о непрямой поддержке кризисных стран ЕС европейскими стабфондами, сообщает Deutsche Welle.

«Предложение Монти сводится к запрещенному европейским законодательством финансированию государств с помощью печатного станка», – заявил Вайдман в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung.

Выполнение требования итальянского премьера означало бы «введение совместного поручительства» стран Евросоюза, а также «подрыв фундаментальных принципов европейского валютного союза», цитирует Вайдмана Reuters.

Заочная полемика главы Бундесбанка и итальянского премьера является очередным проявлением расхождений в подходах к разрешению кризиса внутри еврозоны. Германия уже по сложившейся традиции призывает сокращать бюджетные расходы в «проблемных странах», которые, в свою очередь, настаивают, что секвестр перекроет им все возможности для роста экономики и спровоцирует социальные потрясения, пишет «Газета.Ru».