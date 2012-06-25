Торги на межбанке в понедельник открылись котировками 8,0820/8,0880 грн/долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся понижением котировок – 8,0820/8,0880 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись до 0,2434/0,2438, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,1105/10,1195. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар понизились до 1,2505/1,2507 (пятница – 1,2535/1,2537).

В пятницу, 22 июня, Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,9925/8,0200.