В Ивано-Франковской области 3106 налогоплательщиков воспользовались налоговыми льготами на 787 млн грн

В Ивано-Франковской области в 1-м квартале текущего года 3 106 налогоплательщиков воспользовались налоговыми льготами на сумму свыше 787 млн грн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Государственной налоговой службе в Ивано-Франковской области, общая сумма льгот по налогообложению за 1-й квартал т.г. составила 787,4 млн грн.

В частности, по налогу на добавленную стоимость льготами в размере 466,6 млн грн воспользовались 649 плательщиков. Наибольшие суммы льгот по этому налогу - 164,3 млн грн применено к экспортным операциям (нулевая ставка), а также 29 млн грн налога оставлено в распоряжении сельскохозяйственных товаропроизводителей из поставленной продукции собственного производства.

По налогу на прибыль льготы составили 482,2 млн грн, из которых 447,1 млн грн - налог, который не оплачен из-за включения в расходы 1-го квартала т.г. отрицательного значения объекта налогообложения (убытков) в прошлом году. Также по плате за землю и акцизному налогу льготы применены на сумму 20,9 млн грн и 8,2 млн грн соответственно.

В целом льготы по уплате налогов в 1-м квартале т.г. составляют 77,0% от объемов налоговых поступлений в сводный бюджет Ивано-Франковской области. Относительно правомерности использования налоговых льгот налоговики области проводят соответствующую работу.