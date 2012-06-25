Кабмин хочет получить право на дополнительный пересчет военных пенсий

Кабинет министров Украины хочет получить право на проведение дополнительного пересчета военных пенсий.

Соответствующий проект Закона „О внесении изменений в статью 63 Закона Украины „О пенсионном обеспечении лиц, уволенных из воинской службы, и некоторых других лиц” зарегистрированы в Верховной Раде.

Предложенное изменение к закону предусматривает, что для недопущения разницы в размерах пенсии в зависимости от года назначения и, исходя из финансовых возможностей государственного бюджета, Кабмин может принимать решение о проведении дополнительного пересчета пенсии.

В объяснительной записке отмечается, что увеличение ежемесячного премирования военнослужащих согласно приказам руководителей государственных органов центральной исполнительной власти, где проходят службу военнослужащие, лица рядового и начальственного состава, не является основанием для пересчета пенсий.

Пересчет ранее назначенных пенсий осуществляется в соответствии со статьей 63 Закона „О пенсионном обеспечении лиц, уволенных из воинской службы, и некоторых других лиц”, которой определено, что пересчет ранее назначенных пенсий проводится в случае принятия решения Кабинетом министров об изменении хотя бы одного из видов денежного обеспечения или в связи с введением новых ежемесячных дополнительных видов денежного обеспечения.