Таможня в 1 полугодии увеличила перечисления в бюджет на 30 млрд грн - до 60 млрд грн

Государственная таможенная служба Украины в январе-июне 2012 года перечислила в государственный бюджет 60 млрд грн, что на 30 млрд грн больше, чем за аналогичный период 2011 года, и на 52 млрд грн больше, чем за аналогичный период 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Гостаможслужбы Игорь Калетник сегодня на брифинге.

«В 2012 году за полгода таможенная служба Украины осуществила пропуск 140 млн тонн грузов, 7 млн автомобилей, 2 млн железнодорожных вагонов, 25 тыс. морских судов, 7 тыс. речных судов…», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, поступления таможенных платежей в госбюджет за январь-апрель 2012 г. составили 38,1 млрд грн, что на 24%, или почти на 7,5 млрд грн, больше, чем за соответствующий период 2011 года.

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