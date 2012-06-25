"Альфа-Банк" приобретает портфель кредитов Societe Generale Group на 700 млн грн

"Альфа-Банк" (г. Киев) приобретает у украинских дочек Societe Generale (финансовой компании ООО "ПростоФинанс" и ПАО "Профинбанк") портфель розничных кредитов на 700 млн грн. Об этом говорится в пресс-релизе “Альфа-Банка”.

“Societe Generale Group приняла решение о продаже всего портфеля розничных кредитов обеих компаний. Приобретаемый портфель на 90% состоит из автокредитов”, - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе “Альфа-Банк” заявил о приобретении части розничного портфеля кредитов "Дельта Банка" на 650 млн грн. В портфель входят займы в валюте на покупку жилья и автомобилей.

Справка УНИАН. ПАО «Альфа-Банк» (г. Киев) зарегистрировано в январе 2001 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 апреля 2012 года составили 27,65 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 17,67 млрд грн, обязательства - 23,48 млрд грн, уставный капитал - 4,639 млрд грн, собственный капитал - 4,17 млрд грн.

«Альфа-Банк» в I квартале 2012 года увеличил чистую прибыль против аналогичного периода 2011 года в 6,2 раза - до 15,09 млн грн.

«Альфа-Банк» (Украина) входит в состав консорциума «Альфа-Групп».