НБУ увеличил показатель денежной массы по итогам мая — до 701,072 млрд грн

Национальный банк Украины (НБУ) откорректировал в сторону увеличения показатель денежной массы по итогам мая т.г. — с 699,6 млрд грн до 701,072 млрд грн.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Как сообщал УНИАН, согласно данным, обнародованным на сайте НБУ, отрицательная месячная динамика денежной массы в мае была вызвана коррекцией апрельского показателя.

Нацбанк 18 июня заявил о сокращении денежной массы в мае на 0,6% - до 699,6 млрд грн. Согласно сообщению Нацбанка, эта динамика корректна при использовании показателя денежной массы на конец апреля на уровне 703,689 млрд грн.

При этом, 15 мая на сайте регулятора в Основных тенденциях денежно-кредитного рынка Украины показатель денежной массы на конец апреля указывался на уровне 697,4 млрд грн. При использовании этого показателя динамика прироста денежной массы в мае будет положительной на уровне 0,3%.

Согласно статистическим данным, обнародованным на сайте НБУ, Нацбанк в т.г. довольно часто проводит значительную коррекцию показателя денежной массы.

Так, в Основных тенденциях денежно-кредитного рынка Украины денежная масса на 1 января 2012 года указывалась на уровне 682,7 млрд грн, а в статистических данных, обнародованных позже на сайте Нацбанка — 685,515 млрд грн.

Показатели денежной массы по итогам января и февраля были откорректированы незначительно, а вот разница по итогам марта составила почти 3 млрд грн (688,4 млрд грн и 691,302 млрд грн).

Глубина коррекции показателя денежной массы по итогам апреля составила более 6 млрд грн (697,4 млрд грн и 703,689 млрд грн).