НБУ увеличил показатель денежной массы по итогам мая — до 701,072 млрд грн
Национальный банк Украины (НБУ) откорректировал в сторону увеличения показатель денежной массы по итогам мая т.г. — с 699,6 млрд грн до 701,072 млрд грн.
Об этом сообщается на сайте Нацбанка.
Как сообщал УНИАН, согласно данным, обнародованным на сайте НБУ, отрицательная месячная динамика денежной массы в мае была вызвана коррекцией апрельского показателя.
Нацбанк 18 июня заявил о сокращении денежной массы в мае на 0,6% - до 699,6 млрд грн. Согласно сообщению Нацбанка, эта динамика корректна при использовании показателя денежной массы на конец апреля на уровне 703,689 млрд грн.
При этом, 15 мая на сайте регулятора в Основных тенденциях денежно-кредитного рынка Украины показатель денежной массы на конец апреля указывался на уровне 697,4 млрд грн. При использовании этого показателя динамика прироста денежной массы в мае будет положительной на уровне 0,3%.
Согласно статистическим данным, обнародованным на сайте НБУ, Нацбанк в т.г. довольно часто проводит значительную коррекцию показателя денежной массы.
Так, в Основных тенденциях денежно-кредитного рынка Украины денежная масса на 1 января 2012 года указывалась на уровне 682,7 млрд грн, а в статистических данных, обнародованных позже на сайте Нацбанка — 685,515 млрд грн.
Показатели денежной массы по итогам января и февраля были откорректированы незначительно, а вот разница по итогам марта составила почти 3 млрд грн (688,4 млрд грн и 691,302 млрд грн).
Глубина коррекции показателя денежной массы по итогам апреля составила более 6 млрд грн (697,4 млрд грн и 703,689 млрд грн).