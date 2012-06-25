Испания просит у Евросоюза до 100 млрд евро на спасение банковской системы

Правительство Испании в понедельник, 25 июня, официально обратилось к руководству Евросоюза за финансовой помощью в размере до 100 миллиардов евро (125 миллиардов долларов США), которая будет направлена на спасение банковской системы, сообщают мировые информационные агентства.

В частности, агентство Bloomberg сообщает о письменном обращении министра экономики Испании Луиса де Гиндоса (Luis de Guindos) на имя председателя Еврогруппы Жан-Клода Юнкера. Точная сумма финансовой помощи еще уточняется, но Мадрид хочет подписать соглашение о получении этих средств до 9 июля.

Ранее в июне на конференции министров финансов ЕС правительство Испании сообщило о необходимости направить на рекапитализацию банков до 62 млрд евро.

Министр экономики Испании говорил, что эта помощь может быть получена в виде кредитов европейского стабилизационного фонда на 15 лет по ставке 3-4% годовых.

Проведенное Мадридом и независимыми консультационными компания исследование показало, что три крупнейших банка Испании - Banco Santander, BBVA и Caixabank - не потребуют финансовой помощи, а рекапитализация необходима группе более мелких банков. Четыре финансовых учреждения уже были национализированы испанским правительством: Bankia, CatalunyaCaixa, NovaGalicia и Banco de Valencia.

Вместе с тем, ожидания Мадрида на скорую помощь из европейского стабилизационного фонда могут натолкнуться на неуступчивую позицию крупнейшей экономики ЕС – Германии.

На состоявшейся в конце прошлой недели в Риме встрече лидеров Германии, Франции, Италии и Испании была согласована программа поддержки роста в еврозоне стоимостью 130 миллиардов евро (156 миллиардов долларов).

Однако, как сообщает Reuters, канцлер Германии Ангела Меркель вновь воспротивилась идее выпуска общих облигаций еврозоны и более гибкому использованию фондов помощи блока.

После этих переговоров премьер-министр Италии Марио Монти сказал, что Евросоюз примет поддерживающие рост меры стоимостью около 1% от ВВП региона на саммите, который состоится на этой неделе.