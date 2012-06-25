На межбанке в понедельник торги закрылись снижением котировок

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,0820/8,0880, к 12:00 цены снизились - 8,0790/8,0820. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 8,0780/8,0820 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2434/0,2438, к 12:00 цены поднялись до 0,2439/0,2443. К закрытию цены упали - 0,2431/0,2435. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 33,2000 (-0,0698).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2470/1,2485.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,1105/10,1195, к 12:00 цены ушли вниз - 10,1025/10,1100. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли минимума - 10,0760/10,0850.