Курс гривни давно воспринимается как политическая категория — эксперт

Курс гривни в Украине давно не воспринимается как экономическая категория, а скорее, как политическая.

Такое мнение высказал исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко в ходе интернет-конференции.

«Я понимаю, что курс гривни в Украине давно не воспринимается как чисто экономическая категория, а скорее, как политическая категория, которая свидетельствует о том, насколько стабильна ситуация в стране, насколько радужными являются перспективы нашего роста, игнорируя уровень инфляции, уровень девальвации по основным экономикам торговых партнеров. Учитывая это, обычный экономический анализ вряд ли даст ответ на то, какой курс гривни будет», - сказал О.Устенко.

По его убеждению, 15%-ная девальвация, которая прошла в России, на которую приходится 30% украинского экспорта и «проседание» курса евро являются очевидными факторами за девальвацию гривны и должны вызвать адекватные действия со стороны украинских властей.

«Однако, несмотря на экономическую логику, этого не произошло.... При любом раскладе девальвационное давление есть, оно существенное, и это вопрос времени, когда украинский центробанк согласится действовать в соответствии с экономическими реалиями», - сказал эксперт.

Он подтвердил, что есть рекомендации со стороны Национального банка Украины не комментировать прогнозы по курсу, так как они формируют ожидания на рынке, а соответственно, могут создать дополнительное девальвационное давление. По этому поводу эксперт частично согласился с позицией регулятора в этом вопросе и назвал опасения НБУ «небеспочвенными».

С экономической точки зрения нежелание регулятора перейти к более гибкому курсообразованию О.Устенко объясняет лишь одним — нежеланием Нацбанка увеличить долю проблемных активов в банковском секторе.

«Девальвировать — это значит поставить банки в зону риска, что тоже опасно. В любом случае, мое ожидание состоит в том, что после выборов произойдет некоторое переосмысление экономической политики, подход к курсу будет более гибким и доверие к банковскому сектору не будет подорвано. Оно все еще хрупкое, только начинает восстанавливаться», - резюмировал эксперт.