Кабмин хочет урегулировать правила в сфере банкротства

Кабинет министров предлагает внести изменения в отдельные положения Закона «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом», который вступает в силу 19 января 2013 года.

Проект соответствующих законодательных изменений, которые разрабатывались Министерством юстиции как государственным органом по вопросам банкротства, были приняты сегодня, 25 июня, во время заседания Кабинета министров, проинформировали УНИАН в пресс-службе Минюста.

По словам министра юстиции Александра Лавриновича, принятый Верховной Радой 22 декабря 2011 года Закон «О внесении изменений в Закон «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом» привел правовое регулирование общественных отношений в сфере банкротства в соответствие с современными условиями. В то же время отдельные положения данного закона нуждаются в совершенствовании, поскольку ряд новшеств содержит недостатки, которые могут привести к существенному ухудшению государственного регулирования сферы восстановлении платежеспособности должника или признания его банкротом.

С этой целью правительство предлагает внести изменения в закон и разграничить полномочия собраний кредиторов и комитета кредиторов на всех стадиях производства по делу о банкротстве. В том числе, с учетом международного опыта, предусматривается отнести к исключительной компетенции собраний кредиторов полномочия по одобрению плана санации в процедурах распоряжения имуществом и санации должника.

Предлагается внести изменения относительно проведения обязательной оценки имущества предприятий с долей государственной собственности, осуществления продажи имущества должника исключительно через аукцион, введения повторного определения кандидатуры распорядителя имущества с применением автоматизированной системы. Предлагается также доработать с целью устранения внутренне несогласованных положений данного закона, в частности раздел, который регламентирует деятельность арбитражного управляющего.

Предусматривается ввести официальное обнародование сведений о деле о банкротстве на веб-сайте Высшего хозяйственного суда (одновременно со вступлением в силу закона).

Также предложено дополнить Закон «О судебном сборе» положением об освобождении от уплаты судебного сбора по делам о банкротстве государственного органа по вопросам банкротства как участника производства по такому делу, который выполняет полномочия, возложенные на него Законом Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом».

Планируется, что в результате принятия правительственного законопроекта процедуры восстановлении платежеспособности должника или признания его банкротом будут усовершенствованы еще до вступления в силу соответствующего закона, который хотя и является прогрессивным в сфере банкротства, однако содержит ряд недостатков, отметили в Минюсте. Кроме того, закон будет приведен в соответствие с требованиями других действующих законодательных актов.