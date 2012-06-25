ГНСУ продлила мораторий на проверки СМИ в III квартале

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) продлила мораторий на проверки средств массовой информации в III квартале 2012 года, сообщили УНИАН в пресс-службе ГНСУ.

В ведомстве отметили, что мораторий продлен с целью обеспечения беспрепятственной деятельности СМИ в период проведения избирательной кампании в Верховную Раду.

Как сообщал УНИАН, ранее председатель ГНСУ А.Клименко заявил, что отменил на период проведения избирательной кампании по выборам народных депутатов все графики налоговых проверок СМИ.

СМИ не будут включаться в план-график проведения проверок уже со второго квартала, заверил он.