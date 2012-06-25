ГНСУ продлила мораторий на проверки СМИ в III квартале
19:14, 25 июня 2012Финансы
1
Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) продлила мораторий на проверки средств массовой информации в III квартале 2012 года, сообщили УНИАН в пресс-службе ГНСУ.
В ведомстве отметили, что мораторий продлен с целью обеспечения беспрепятственной деятельности СМИ в период проведения избирательной кампании в Верховную Раду.
Как сообщал УНИАН, ранее председатель ГНСУ А.Клименко заявил, что отменил на период проведения избирательной кампании по выборам народных депутатов все графики налоговых проверок СМИ.
СМИ не будут включаться в план-график проведения проверок уже со второго квартала, заверил он.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter