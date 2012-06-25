В Украине задолженность по зарплате снизилась до 1 млрд грн

В Украине задолженность по выплате заработной платы в мае 2012 года снизилась на 1,5%, по сравнению с апрелем, и на 1 июня составила 999,854 млн грн, с начала года задолженность увеличилась на 2,3%; по сравнению с данными на 1 июня 2011 года задолженность сократилась на 20,8%.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

В Госстате отмечают, что рост задолженности по выплате зарплаты в мае зафиксирован в 5 областях Украины, а также в Киеве, Севастополе и АР Крым. Соответственно, сокращение задолженности наблюдалось в 19 областях.

В частности, самый высокий уровень задолженности (более 100 млн грн) на 1 июня т.г. зафиксирован в Донецкой – 207,362 млн грн (в мае сократилась на 8%, с начала года выросла на 3,5%, по сравнению с 1 июня 2011 года – сократилась на 14%) и Харьковской областях – 118,033 млн грн (в мае выросла на 6,8%, с начала года — на 31%, по сравнению с 1 июня 2011 года сократилась на 30%).

Высокий уровень задолженности по заработной плате остается в Луганской области — 79,346 млн грн (в мае сократилась на 1,8%, с начала года — на 14,6%, по сравнению с 1 июня 2011 года — сократилась на 13,3%).

Задолженность по заработной плате в Киеве на 1 июня 2012 года составила 75,124 млн грн (в мае выросла на 0,2%, с начала года — на 3,6%, по сравнению с 1 июня 2011 года – сократилась на 43,6%).

Высокий уровень задолженности зафиксирован также во Львовской области — 61,456 млн грн (в мае сократилась на 0,2%, с начала года выросла на 8,6%, по сравнению с 1 июня 2011 года — сократилась на 2,1%) и в АР Крым — 61,124 млн грн (в мае выросла на 2,1%, с начала года — на 12,3%, по сравнению с 1 июня 2011 года сократилась на 12,8%).

Самый низкий уровень задолженности по зарплате на 1 июня т.г. зафиксирован в Черновицкой области – 185 тыс. грн (в мае сократилась на 10,2%, с начала года — на 22,9%, по сравнению с 1 июня 2011 года — сократилась в 10 раз), Ривненской – 2,463 млн грн (в мае сумма задолженности сократилась на 1,2%, с начала года — на 1%, по сравнению с 1 июня 2011 года – сократилась на 6,3%) и Киевской областях – 4,173 млн грн (в мае сократилась на 16,7%, с начала года — в 2,5 раза, по сравнению с 1 июня 2011 года — сократилась почти в 5 раз).

Справка УНИАН. В Украине в 2010 году задолженность по зарплате сократилась на 17,3% и на 1 января 2011 года составила 1,218 млрд грн. В 2011 году задолженность сократилась на 19,8% – до 977,365 млн грн.