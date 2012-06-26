Кипр официально обратился в ЕС за финансовой помощью
08:31, 26 июня 2012Финансы
1
Кипр направил официальный запрос о предоставлении финансовой помощи от Евросоюза.
Согласно заявлению правительства Республики Кипр, помощь требуется для банковской системы страны, сообщает ИТАР-ТАСС.
Кипрские власти до последнего пытались избежать обращения за помощью к Европейскому Союзу, поскольку это сопряжено с жесткими условиями ее предоставления, и надеялись на получение кредита от других государств.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter