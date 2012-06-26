Украина погасила евробонды 2007 года выпуска на 516 млн долл.

Министерство финансов Украины 25 июня т.г. осуществило погашение основной суммы и выплату купонного дохода по облигациям внешнего государственного займа Украины (ОВГЗ) 2007 года, номинированным в долларах США.

Об этом сообщается на сайте министерства.

Общая сумма платежа составила 515,965 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в 2007 году Украина осуществила эмиссию облигаций внешнего государственного займа Украины на общую сумму 500 млн долл. с погашением в 2012 году. Заимствования осуществлялись по ставке 6,385% годовых.

Аналитик группы «Инвестиционный капитал Украина» Тарас Котович считает, что своевременное и полное выполнение правительством Украины своих внешних обязательств, безусловно, будет иметь позитивное влияние. Тем более что этот платеж был обеспечен полностью за счет внутренних ресурсов. Вся необходимая для выплаты сумма поступила в госбюджет на прошлой неделе от продажи валютных ОВГЗ.

“Фактически пик выплат по внешним долгам в текущем году уже пройден. Правительство ожидает только выплата процентов и платежи Международному валютному фонду. В первом полугодии было выплачено по внешним обязательствам в эквиваленте 23,5 млрд грн, а во втором полугодии ожидаются выплаты на уровне, эквивалентном 8,8 млрд грн”, - сказал Т.Котович.

Эксперт считает, что проблем с обслуживанием как внутреннего, так внешнего долга у правительства до конца т.г. не должно быть.

“Если до октября Минфину удастся разместить еврооблигации, то основная выплата МВФ будет осуществлена за счет этих заимствований. Если этого не удастся, то это будет зависеть от развития ситуации. Скорее всего, вопрос будет решаться по аналогии с тем, как были привлечены средства для рефинансирования долга перед ВТБ и вчерашнего погашения”, - резюмировал эксперт.

Справка УНИАН. Государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 мая 2012 года составил 60,249 млрд долл., в т.ч. государственный и гарантированный государством внешний долг - 35,96 млрд долл., государственный и гарантированный государством внутренний долг – 24,29 млрд долл.